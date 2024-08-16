TFF, Süper Lig'in 3. haftasını erteledi - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Lig'in 3. haftasını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir FK'nın play-off turu maçları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasını erteledi.

16.08.2024 16:29
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir FK'nın play-off turu maçlarından dolayı Süper Lig'de oynayacağı 3'üncü hafta müsabakalarını erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'in 3. haftasını erteledi - Son Dakika

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