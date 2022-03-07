TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı

07.03.2022 18:36
TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Günay Güvenç'e verilen bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını da onama kararı verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Gaziantep FK, Günay Güvenç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı - Son Dakika


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