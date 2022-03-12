TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

12.03.2022 13:29
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında yaptıkları disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikişer maç men cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, Mert Hakan ve Puchacz'a verilen cezaların onandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti sebebiyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezasının da onandığı kaydedildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı - Son Dakika


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