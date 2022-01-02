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TFF Temsilci Semineri gerçekleştirildi - Son Dakika

TFF Temsilci Semineri gerçekleştirildi

02.01.2022 20:23
TFF Temsilci Semineri gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Devre Arası Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilci Semineri gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Devre Arası Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilci Semineri gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminerin açılış programına TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ile kurul üyeleri ve temsilciler katıldı.

Ligin ikinci yarısı için temsilcilere başarı dileyen Nihat Özdemir, sezon sonunda temsilcilik görevleri sona erecek Ali Atasever ile Ahmet Tolunay'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür plaketi verip, A Milli Takım forması hediye etti.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan üst klasman ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcileri için düzenlenen seminerde, "Hukuki Konular", "Rapor Yazımı, Rapor Hataları ve Talimat Değişiklikleri", "İletişim Dili" ve "Hatırlatmalar ve İdari Konular" başlıklı sunumlar yapıldı.

Seminer, Abdurrahman Arıcı'nın ikinci yarı için talimatlarını içeren kapanış konuşmasıyla son buldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Temsilci Semineri gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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