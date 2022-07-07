Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek ? - Son Dakika
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Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek ?

07.07.2022 10:22
Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 14 yabancı kuralının devam edeceğini açıklarken, kulüplerin 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için de 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödeyeceğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),  Süper Lig'de 14 yabancı kuralının devam edeceğini açıklarken, kulüplerin 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için de 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödeyeceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"TFF Yönetim Kurulu tarafından, kulüplerimize devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A Takım Listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda yeni bir düzenlemeye gidildi.Buna göre; Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecektir.Transfer dönemi bitiminde ise A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler Federasyona 500.000 TL alt yapı fon bedeli ödeyecektir.Söz konusu düzenleme ile TFF 1. Lig kulüpleri için de A Takım Listesinde 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam edecek, ancak kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacaktır.

Transfer dönemi sonunda 1. Lig kulüplerinin sözleşmeli oyuncu sayısı 8'in üzerine çıktığı takdirde, A Takım Listesine alınmayan oyuncular müsabakalarda oynayamayacaktır."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek ? - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek ? - Son Dakika
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