TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı - Son Dakika

TFF-TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı Eskişehir TÜFAD'ın ev sahipliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında başladı.
18-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek programda 30 katılımcı eğitim alacak. TFF antrenör eğitmenleri Sercan Görgülü, Nedim Karadeniz'in vereceği eğitim öncesi açılış programı gerçekleştirildi. Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, EASKF Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl tüm katılımcılara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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