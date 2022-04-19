TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı - Son Dakika
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TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı

19.04.2022 14:13
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı

TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı Eskişehir TÜFAD'ın ev sahipliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında başladı.

TFF-TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı Eskişehir TÜFAD'ın ev sahipliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında başladı.

18-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek programda 30 katılımcı eğitim alacak. TFF antrenör eğitmenleri Sercan Görgülü, Nedim Karadeniz'in vereceği eğitim öncesi açılış programı gerçekleştirildi. Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, EASKF Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl tüm katılımcılara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı
TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı - Son Dakika
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