TFF UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi tamamlandı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi tamamlandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Liderlik' temalı programa 24 aday antrenör katıldı.

Eğitimde aday antrenörler 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırladıkları analizlerin sunumlarını yaptı. Grup çalışmalarıyla da hazırlanan sunumların üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönettiği programda Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, antrenör eğitimcileri Altan Aksoy, Sercan Görgülü ve Serkan Emre Sefa eğitimci olarak görev aldı.

Oğuz Çetin, programın ikinci yüz yüze eğitimi ile ilgili değerlendirmesinde "Pro Lisans Programı uzun bir eğitim süreci. İlk modülde konumuz iletişimdi. Bu kez ise temayı liderlik olarak belirledik. Aday antrenörlerimizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair hazırladıkları sunumların üzerinden güncel futbol trendlerine dair detaylı çalışma ve inceleme fırsatımız oldu. Aday antrenörlerimiz açısından son derece verimli bir programı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Altı yüz yüze eğitim modülü ve çevrim içi eğitimlerden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı 2025 yılında sona erecek.