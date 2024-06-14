TFF ve MHK, EURO 2024 için yeni video analiz programı oluşturdu - Son Dakika
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TFF ve MHK, EURO 2024 için yeni video analiz programı oluşturdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Hakem Akademisi'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacağını duyurdu. MHK, Hakem Akademisi ile iş birliği yaparak yeni 'Video Analiz Programı' yazılımını oluşturdu. EURO 2024 boyunca oynanacak tüm maçlardan alınacak pozisyon kliplerinde, bu yeni yazılım kullanılacak ve elde edilecek görüntüler MHK ve Hakem Akademisi arşivine dahil edilecek. Bu kliplerin kullanımı ile MHK Süper Lig ve 1. Lig Yaz Semineri için eğitim paketleri oluşturulacak, ayrıca yaz döneminde 2. ve 3. lig hakem ile gözlemcilerine yönelik çalışmalar yapılacak.

14.06.2024 16:15
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Hakem Akademisi'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MHK, maç ve video analiz çalışmaları için Hakem Akademisi ile iş birliği yaparak yeni "Video Analiz Programı" yazılımını oluşturdu.

EURO 2024 boyunca oynanacak tüm maçlardan alınacak pozisyon kliplerinde, bu yeni yazılım kullanılacak. Elde edilecek görüntüler hakem ve gözlemci eğitimlerinde kullanılmak üzere MHK ve Hakem Akademisi arşivine dahil edilecek.

Bu kliplerin kullanımı ile MHK Süper Lig ve 1. Lig Yaz Semineri için eğitim paketleri oluşturulacak, yine yaz döneminde 2. ve 3. lig hakem ile gözlemcilerine yönelik çalışmalar yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF ve MHK, EURO 2024 için yeni video analiz programı oluşturdu - Son Dakika

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