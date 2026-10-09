TFF Yönetim Kurulu istifaların ardından Riva'da olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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TFF Yönetim Kurulu istifaların ardından Riva'da olağanüstü toplanıyor

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TFF Yönetim Kurulu, hakemler dosyası soruşturması sonrası istifaların ardından bugün Riva'da olağanüstü toplanıyor. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali ile MHK'nın yeni yapılanması değerlendirilecek; Başkan Hacıosmanoğlu toplantı sonrası açıklama yapacak.

Olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin de değerlendireceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısı kısa süre içinde başlayacak. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yönetim kurulu toplantısının ardından gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'hakemler dosyası' soruşturmasının ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonrası bugün olağanüstü toplanacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının gündeminde birçok önemli konu bulunuyor.

Olağanüstü seçimli genel kurul ihtimalinin yanı sıra görevinden istifa eden ve şu anda tutuklu bulunan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ardından kurulun yeni yapılanması da değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumu da masaya yatırılacak.

Ayrıca genel sekreterlik görevinden istifa eden Abdullah Ayaz'ın yerine yapılacak atama ile yaklaşan yayın ihalesinin de bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Toplantı öncesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, tesislerde bulunan camide cuma namazını kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına konuşan Hacıosmanoğlu, toplantı sonrasında gerekli açıklamayı yapacağını belirtti.

Kaynak: İHA
Merkez Hakem KuruluFutbolGüncelSporSon Dakika

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