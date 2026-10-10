TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF\'den Montella için yeni açıklama! Türkiye\'ye geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'daki görevine son verilen Vincenzo Montella hakkında yeni bir açıklama yaptı. İtalyan teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür eden federasyon, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gelecek hafta Türkiye'ye gelecek Montella ile yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasına karar verilmesinin ardından İtalyan teknik adam hakkında yeni bir açıklama yayımladı.

Federasyon, üç yılı aşkın süredir A Milli Takım'ı çalıştıran Montella'ya görev süresi boyunca elde edilen başarılar ve Türk futboluna yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz."

HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Federasyonun açıklamasında, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Vincenzo Montella'nın gelecek hafta bir araya geleceği de duyuruldu.

Açıklamada, "TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir." denildi. Böylece TFF, Montella ile yolların ayrılmasının ardından yapılacak görüşmenin teşekkür amacı taşıdığını da bildirmiş oldu.

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuçMontella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilirTFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir Arda Güler'den Montella'ya vedaArda Güler'den Montella'ya veda İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isimİşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldıTFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuVincenzo MontellaMilli TakımTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    artist oyuncular için de aynı karar alınmalıdır.! 0 0 Yanıtla
  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    artist oyuncular içinde aynı karar alınmalı.! milli takım kadrosu yeniden kurulmalıdır.! milli takım ruhu taşıyan oyuncular tercih edilmelidir.! bu oyuncularla hangi antrenör gelirse gelsin, fazla bir değişiklik olmayacaktır.! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:53:11. #.0.3#
SON DAKİKA: TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei