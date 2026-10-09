TFFHGD Sivas Şubesi hakem ve gözlemcileri, 2026-2027 sezonunu kampta açtı

TFFHGD Sivas Şubesi hakem ve gözlemcileri, 2026-2027 sezonunu kampta açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFFHGD Sivas Şubesi, 2026-2027 sezonu açılışını kamp programıyla gerçekleştirdi. Programa TFFHGD Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Çetin Güçyetmez, Sivas Tapu Müdürü Veysel Karayel ve TFFHGD Tokat Şube Başkanı Mustafa Emre Ateş ile gözlemciler ve hakemler katıldı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Sivas Şubesi, 2026-2027 futbol sezonunun açılışını düzenlediği kamp programıyla gerçekleştirdi.
TFFHGD Sivas Şubesi tarafından 2026-2027 futbol sezonunun açılışı ve kamp programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa TFFHGD Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Çetin Güçyetmez, Sivas Tapu Müdürü Veysel Karayel ile TFFHGD Tokat Şube Başkanı Mustafa Emre Ateş katıldı.
Programda ayrıca TFFHGD Sivas Şubesi'nin kıymetli gözlemcileri ile üst klasman, klasman, bölgesel, il ve aday hakemler de yer aldı.
Kaynak: İHA
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