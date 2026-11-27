Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) antrenör eğitim ve değerlendirme programı başladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde üç gün sürecek programın açılışına, TGF Başkanı Taha Akgül katıldı.

Milli takımların teknik direktörleri ve antrenörlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ilk gününde, Türk güreşinin mevcut durumu ele alınarak milli takımların performansları, hazırlık süreçleri ve gelişim alanları değerlendirildi.

Teknik ekiplerin öz eleştirilerini ve değerlendirmelerini paylaştığı toplantıda, mevcut eksikliklerin giderilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gelecek dönem hazırlık süreçlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak Türk güreşinin tüm yaş kategorilerinde daha ileriye taşınması adına geleceğe yönelik hedefler ve stratejik planlamalar ele alındı.

Program kapsamında teknik ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, antrenörlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve Türk güreşinin uluslararası arenadaki başarılarının sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.