Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı tamamlandı

20.06.2022 10:55
Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı tamamlandı

Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağını Kemer Golf Kulübü kazandı.

Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağını Kemer Golf Kulübü kazandı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Limak ana sponsorluğunda ilk kez organize edilen turun ikinci ayağı, İstanbul Silivri'de gerçekleştirildi.

Süper turda 7, 1. turda 11 kulüpten toplam 18 takımın 144 oyuncuyla sahaya çıktığı turun ikinci ayak birincisi Kemer Golf Kulübü oldu.

İstanbul Golf Kulübü ikinci, Ankara Karya Golf Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.

Turun 4 ayağı sonunda puanlar toplanarak genel klasman tablosu oluşturulacak ve en yüksek puanı toplayan takım, tur şampiyonluğunu elde edecek.

Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayak yarışları ise 23-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı tamamlandı - Son Dakika
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