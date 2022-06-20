Turun 4 ayağı sonunda puanlar toplanarak genel klasman tablosu oluşturulacak ve en yüksek puanı toplayan takım, tur şampiyonluğunu elde edecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı tamamlandı - Son Dakika

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