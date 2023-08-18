Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı - Son Dakika

Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 13:05

Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Walcott, Southampton altyapısından yetişerek Arsenal'e transfer olmuş ve 397 maçta 108 gol atıp 80 asist yapmıştır. Ayrıca İngiltere Milli Takımı'nda da 47 maçta forma giyen Walcott, 8 gol kaydetmiştir.

Son olarak Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Southampton altyapısından yetişen Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olmuştu. Londra ekibiyle 397 maçta forma giyen 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, 108 gol ve 80 asistlik performans ortaya koydu.

MİLLİ FORMAYLA 47 MAÇA ÇIKTI

Theo Walcott, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 47 maçta giydi. Efsane futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı.

Theo Walcott, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı - Son Dakika
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