Son olarak Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Southampton altyapısından yetişen Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olmuştu. Londra ekibiyle 397 maçta forma giyen 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, 108 gol ve 80 asistlik performans ortaya koydu.
Theo Walcott, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 47 maçta giydi. Efsane futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
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