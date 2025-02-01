Thomas Reis: Hayal kırıklığı yaşıyoruz - Son Dakika
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Spor

Thomas Reis: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Başakşehir maçı sonrası mağlubiyeti değerlendirerek dersler çıkarmayı umduğunu söyledi.

01.02.2025 23:24
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- Thomas Reis: "Aldığımız mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis:

"Umarım bu mağlubiyet gözümüzü açar"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aldığımız mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Böyle bir mağlubiyet sonrası doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Rakibi tebrik ediyorum. Biz ise bugün iyi bir ders aldık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Yeteri kadar mücadele edemedik, savaşamadık. Topla oynadığımız bölümde iyi değildik. Basit goller yedik. Sol taraftan yediğimiz goller çok basitti. Adam takibi yapmazsanız merkezden bile gol yiyebilirsiniz. Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var. Planımız rakibimiz karşısında ikinci topları alabilmekti fakat olmadı. Bugün bir iki oyuncumuzun dışında sahada genel olarak iyi değildik. Her maçta yüzde yüz performans göstermemiz gerekiyor. Aldığımız mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu mağlubiyetten elbet dersler çıkaracağız" diye konuştu.

"Umarım bu mağlubiyet gözümüzü açar"

Oyuncularının rehavete kapıldığını düşünmediğini vurgulayan Alman teknik adam, "Aldığımız mağlubiyetin kesinlikle rahatlamadan ötürü olmadığını düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ligin ikinci yarısının ilk yarısına göre daha zorlu geçeceğini biliyorduk. Bugün oynadığımız karşılaşmada bunu gördük. Rakibimiz kaliteli oyunculara sahip. Böyle maçlarda yüzde yüzünüzü sahaya vermeniz gerekiyor. Bugün sahada yoktuk demek istemiyorum ama çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Umarım bu mağlubiyet bizim gözümüzü açar ve kafamızı kaldırırız. Hatayspor maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Sakatlıklardan dolayı oyun planlarında değişiklikler olduğunu aktaran 51 yaşındaki teknik direktör, "Aslında çok iyi bir takıma sahibiz. Kadromuz da gayet iyi. Bugün çok iyi iki oyuncumuzdan eksik olarak sahaya çıktık. Umarım en kısa zamanda forma savaşı kızışır. Bu hafta yapacağımız antrenmanlarla birlikte Hatayspor maçı kadromuzu oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis: Hayal kırıklığı yaşıyoruz - Son Dakika

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