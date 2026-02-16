Thorsten Fink Samsunspor\'da İlk Antrenmanını Yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni Teknik Direktör Thorsten Fink, takımı başında ilk antrenmanına çıktı.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan çalışma; ısınma hareketleri ve koşu programıyla başladı. Antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Avrupa kadrosunda yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Shkendija mücadelesinde forma giyemeyecek. - SAMSUN
