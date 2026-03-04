Thunder ve Lakers Galip Geldi - Son Dakika
Thunder ve Lakers Galip Geldi

04.03.2026 10:25
Thunder, Bulls'u 116-108; Lakers, Pelicans'ı 110-101 mağlup etti. McCain ve Doncic öne çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Chicago Bulls'u 116-108 mağlup etti.

United Center'da oynanan maçta, Jared McCain 20, Isaiah Joe 19 sayıyla konuk takımın en skorer isimleri oldu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın tedbir amaçlı dinlendirildiği Thunder'da, Aaron Wiggins 18 sayı, Jaylin Williams 17 sayı, 16 ribaunt, Chet Holmgren 12 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bulls'ta ise Collin Sexton 20 sayı, Guerschon Yabusele 18 sayı, 12 ribaunt, Tre Jones 15 sayıyla oynadı.

Lakers, sahasında Pelicans'ı yendi

Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LeBron James 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Pelicans'ta Zion Williamson 24, Trey Murphy 21, Saddiq Bey ise 18 sayı üretti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

