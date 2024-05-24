THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Arasındaki Karşılaşma 25 Dakika Gecikti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Arasındaki Karşılaşma 25 Dakika Gecikti

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Arasındaki Karşılaşma 25 Dakika Gecikti

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasındaki karşılaşma, taraftarların biletsiz şekilde salona girmesi nedeniyle 25 dakika gecikmeli olarak başladı. Alman polisi, bileti olmayan taraftarları tespit ederek salon dışına çıkardı ve biletli seyircilerin salona girişi gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın başlama saatinde 25 dakikalık bir erteleme kararı aldı.

24.05.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko arasında Almanya'da oynanacak karşılaşma 25 dakika gecikti.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde salona gelen taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribündeki yerini almak istedi.

Alman polisi yaptığı açıklamada, girişlerin başlamasıyla büyük bir taraftar grubunun biletsiz şekilde salona girdiğini belirtti.

Bu durumun ardından polis, girişleri kapatırken, bileti olmayan taraftarları tek tek tespit ederek salon dışına çıkardı.

Yaşananların ardından biletli seyirciler salona girmekte gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın 25 dakika geç başlamasına karar verdi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Berlin, Uber, Güvenlik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Arasındaki Karşılaşma 25 Dakika Gecikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 20:43:49. #1.12#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Arasındaki Karşılaşma 25 Dakika Gecikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement