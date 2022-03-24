THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Sant-Roos - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Sant-Roos

24.03.2022 17:18
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Sant-Roos

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ve Panathinaikos OPAP'ın Kübalı basketbolcusu Howard Sant-Roos oldu.

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ve Panathinaikos OPAP'ın Kübalı basketbolcusu Howard Sant-Roos oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 31. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Micic ve Sant-Roos, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Bu sezon 3'üncü, kariyerinde 9. kez haftanın MVP'si seçilen Micic, Anadolu Efes'in sahasında 93-90 kazandığı Real Madrid maçında 29 sayı, 6 asist üretti.

Panathinaikos'un ağırladığı Bayern Münih'i 80-67 yendiği karşılaşmada 15 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Sant-Roos ise kariyerinde ilk defa haftanın MVP'si ödülünü aldı.

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Kaynak: AA

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