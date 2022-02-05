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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

05.02.2022 15:19
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Milutinov, takımının sahasında 91-72 kazandığı ALBA Berlin maçında 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

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Türk Hava Yolları, Nikola Milutinov, Moskova, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov - Son Dakika
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