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THY Euroleague'de 14. haftanın MVP'si Kostas Sloukas oldu - Son Dakika
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THY Euroleague'de 14. haftanın MVP'si Kostas Sloukas oldu

Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, THY Euroleague'in 14. haftasında ASVEL karşısında gösterdiği performansla haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Sloukas, 18 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile 29 verimlilik puanı elde etti.

THY Euroleague\'de 14. haftanın MVP\'si Kostas Sloukas oldu
16.12.2023 - 15:35,
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THY Euroleague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

THY Euroleague'de 14. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos'un deplasmanda karşılaştığı ASVEL'i 89-81 mağlup ettiği mücadelede iyi performans sergileyen Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

33 yaşındaki basketbolcu, ASVEL karşısında 18 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile oynayarak, 29 verimlilik puanı aldı. Deneyimli basketbolcu ayrıca 12 asistle kariyer rekoru kırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: THY Euroleague'de 14. haftanın MVP'si Kostas Sloukas oldu - Son Dakika
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