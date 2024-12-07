THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak kapattı.
THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 13 ve 14. hafta müsabakaları oynandı. Türk takımları oynadığı 4 müsabakadan 2 galibiyet çıkardı. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 82-70 yenerken, Baskonia'ya 88-76 kaybetti. A. Efes ise Bayern Münih'i 101-90 mağlup ederken, Zalgiris Kaunas'a 85-72 yenildi.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos de evinde Barcelona maçını 90-89 kazanırken, Partizan'a deplasmanda 91-73 mağlup oldu.
Paris Basketball liderliğine devam etti
Ligde 10 maçtır kazanan Paris Basketball, 11 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe 10 galibiyetle ikinci sırada, Olympiakos da 9 galibiyetle averajla 3. sırada bulunuyor. Bu haftayı A. Efes 7 galibiyetle 11. sırada tamamlarken, son sırada ise 2 galibiyetle Virtus Bologna yer alıyor.
Euroleague'de 14. haftanın toplu sonuçları şöyle:
Zalgiris Kaunas: 85 - A. Efes: 72
Maccabi Tel Aviv: 86 - Barcelona: 88
Bayern Münih: 94 - Baskonia: 80
Partizan: 91 - Panathinaikos: 73
Real Madrid: 70 - Fenerbahçe Beko: 82
AS Monaco: 100 - ALBA Berlin: 80
Olympiakos: 90 - Paris Basketball: 96
Virtus Bologna: 87 - Kızılyıldız: 94
Olimpia Milano: 92 - Asvel: 84 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › THY Euroleague'de Türk Takımları 4'te 2 Yaptı - Son Dakika
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