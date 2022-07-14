Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

"AİLEMİZE HOŞGELDİN"

Genç oyuncunun transferi, efsaneleşmiş Çukur dizisine gönderme yapılarak duyuruldu. Yapılan açıklamada, Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.