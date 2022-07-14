Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı

14.07.2022 08:47

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran sarı-lacivertli takım, Çukur dizisine atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

"AİLEMİZE HOŞGELDİN"

Genç oyuncunun transferi, efsaneleşmiş Çukur dizisine gönderme yapılarak duyuruldu. Yapılan açıklamada, Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Çukur dizisine gönderme! Tiago imzayı attı
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Son Dakika Spor Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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