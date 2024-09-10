Gajser, 6. Şampiyonluğu İçin yarışıyor - Son Dakika
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Spor

Gajser, 6. Şampiyonluğu İçin yarışıyor

Gajser, 6. Şampiyonluğu İçin yarışıyor

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Tim Gajser, 6. kez şampiyon olmak için hedefine odaklandı. Gajser, yaptığı açıklamada motosikletle olan tutkusunu ve gelecek yarışlara olan umutlarını paylaştı.

10.09.2024 11:50
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Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışı sonrası puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdüren Sloven Tim Gajser, MXGP'de 6. kez şampiyon olmak için gaza basıyor.

Honda yarışçısı 28 yaşındaki Tim Gajser, 2015 MX2, 2016 MXGP, 2019 MXGP, 2020 MXGP ve 2022 MXGP'de şampiyon oldu.

MXGP'in 18. ayak yarışları için Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ne gelen Gajser, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Küçük yaşta motosiklet kullanmaya başladığını anlatan Gajser, "Motosikletle ilk yarışıma 3 yaşında katıldım. Antrenmanlar zorlayıcı geçiyor. Günde iki defa hatta daha fazla antrenman oluyor. Hayatımı bu spora adadım. Hayatım bu sporla geçiyor." dedi.

"Burada zevkle yarışıyorum"

Büyük fedakarlık yaptığını aktaran Gajser, şöyle konuştu:

"Karşılığını da almayı umuyorum. Sıralama yarışmasını ilk sırada tamamladım. 2018'den bu yana Afyonkarahisar'a geliyorum. Burada zevkle yarışıyorum. Gayet iyi. En iyi yanlarından birisi de tesis ve konaklama konusu. İki dakikada otelden yarış alanına gelebiliyoruz. Burada yarışmaktan bu nedenle zevk alıyoruz. Şu an takım olarak çok iyi ilerliyoruz. 6. şampiyonluğumu almak üzereyim. Son derece başarılı ilerliyoruz. Gelecek için bu işten zevk alarak bunun devamını getirmeyi planlıyoruz."

Bu yarışlardan sonra Şanghay'da yarışacaklarını belirten Gajser, "Sonraki yarış Şanghay için güzel umutlarım var. En son 4 yıl önce gitmiştim. Sanırım zemini değiştirdiler ama orada güzel anılarım oldu. Orayı da dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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