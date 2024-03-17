Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-100 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Timberwolves, yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla öne çıktığı maçta Jazz'ı mağlup ederek 46. galibiyetini aldı.
Konuk ekip Timberwolves'ta Mike Conley 25 sayı ve Naz Reid 22 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Jazz'da Collin Sexton 22 sayı, 10 asist, Keyonte George 18 sayı, 3 ribaunt ve Taylor Hendricks 15 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla tamamladı.
Onuralp Bitim'den 6 sayı, 6 ribaunt
Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls, sahasında Washington Wizards'ı 127-98'lik skorla geçti.
Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Bulls'ta Ayo Dosunmu 34 sayı, 9 asist ve Nikola Vucevic 29 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi. Onuralp Bitim ise 24 dakikaya yakın süre alarak 6 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.
Peş peşe 3 olmak üzere 56. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Wizards'ta Corey Kispert 16 ve Bilal Coulibaly 15 sayı attı.
Sonuçlar
Houston Rockets- Cleveland Cavaliers: 117-103
Philadelphia 76ers- Charlotte Hornets: 109-98
New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 126-107
Indiana Pacers- Brooklyn Nets: 121-100
Memphis Grizzlies- Oklahoma City Thunder: 112-118
Chicago Bulls-Washington Wizards: 127-98
Los Angeles Lakers- Golden State Warriors: 121-128
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 100-119
Sacramento Kings- New York Knicks: 91-98
Son Dakika › Spor › Timberwolves, Ömer Faruk Yurtseven'in de katkısıyla Jazz'ı yendi - Son Dakika
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı sonuçlandı. Türkiye turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yakup Altun Spor Tesisi Projesi kapsamında saha ve tesis çalışmalarını sürdürüyor. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapılıyor ve tesis binası da inşa ediliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak. Milli takım, İstanbul'da toplanacak ve Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Ardından Macaristan'da kamp yapacak ve Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Maçlar sonrasında takım İstanbul'a dönecek.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 25 derece soğukta, 2-3 metreyi bulan karda eğitimlerine devam eden komandolar, özel teçhizat ve tekniklerle çığ olaylarına müdahale edebiliyor, kardan yapılarla barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Kayakla engelli parkur ve doğal engellerden geçiş eğitimlerini başarıyla tamamlayan komandolar, düşmana korku salıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor. Karla kaplı sarıçam ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatlar, komandoların dondurucu soğukta geceyi geçirdiği mevzilerde barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımını gerçekleştirmesini, çığda hayat kurtarmayı öğrenmesini ve hedefleri tam isabetle vurmasını gösteriyor.
Sarıkamış ilçesindeki komandolar, eksi 25 derece soğuk ve 2-3 metreyi bulan karda gece gündüz eğitimlerini sürdürüyor. Özel teçhizat ve tekniklerle yapılan eğitimlerde çığ olaylarına müdahale edebilme ve kayakla engelli parkurlardan geçiş gibi beceriler kazanılıyor. Komandolar, zorlu kış şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.
Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit, Alanyaspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Gökhan Sazdağı ise Alanyaspor maçında cezasını çekti ve Kasımpaşa maçında takımında yer alabilecek.
2023-2024 sezonu Osman Altun Sezonu Süper U18 Liginde Kocasinan Şimşekspor, şampiyon oldu. Rakiplerini geride bırakan takım, U18 Türkiye Şampiyonası'nda da başarı elde etmek istiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?