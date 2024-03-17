Timberwolves, Ömer Faruk Yurtseven'in de katkısıyla Jazz'ı yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Timberwolves, Ömer Faruk Yurtseven'in de katkısıyla Jazz'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-100 yendi. Timberwolves, Anthony Edwards'ın etkili performansıyla 46. galibiyetini elde etti. Jazz ise 38. yenilgisini yaşadı. Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls ise Washington Wizards'ı 127-98 mağlup etti.

17.03.2024 10:55  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-100 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Timberwolves, yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla öne çıktığı maçta Jazz'ı mağlup ederek 46. galibiyetini aldı.

Konuk ekip Timberwolves'ta Mike Conley 25 sayı ve Naz Reid 22 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Jazz'da Collin Sexton 22 sayı, 10 asist, Keyonte George 18 sayı, 3 ribaunt ve Taylor Hendricks 15 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla tamamladı.

Onuralp Bitim'den 6 sayı, 6 ribaunt

Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls, sahasında Washington Wizards'ı 127-98'lik skorla geçti.

Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Bulls'ta Ayo Dosunmu 34 sayı, 9 asist ve Nikola Vucevic 29 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi. Onuralp Bitim ise 24 dakikaya yakın süre alarak 6 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.

Peş peşe 3 olmak üzere 56. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Wizards'ta Corey Kispert 16 ve Bilal Coulibaly 15 sayı attı.

Sonuçlar

Houston Rockets- Cleveland Cavaliers: 117-103

Philadelphia 76ers- Charlotte Hornets: 109-98

New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 126-107

Indiana Pacers- Brooklyn Nets: 121-100

Memphis Grizzlies- Oklahoma City Thunder: 112-118

Chicago Bulls-Washington Wizards: 127-98

Los Angeles Lakers- Golden State Warriors: 121-128

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 100-119

Sacramento Kings- New York Knicks: 91-98

Kaynak: AA

Minnesota Timberwolves, Ömer Faruk Yurtseven, Washington Wizards, Chicago Bulls, Onuralp Bitim, Utah Jazz, NBA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Timberwolves, Ömer Faruk Yurtseven'in de katkısıyla Jazz'ı yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Türkiye 3 madalya kazandı
    11:04 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Türkiye 3 madalya kazandı

    2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı sonuçlandı. Türkiye turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

  • Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor
    10:49 Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yakup Altun Spor Tesisi Projesi kapsamında saha ve tesis çalışmalarını sürdürüyor. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapılıyor ve tesis binası da inşa ediliyor.

  • A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
    10:29 A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak. Milli takım, İstanbul'da toplanacak ve Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Ardından Macaristan'da kamp yapacak ve Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Maçlar sonrasında takım İstanbul'a dönecek.

  • Mehmetçik Sarıkamış'ta eksi 25 derece soğukta eğitimlerini sürdürüyor
    10:04 Mehmetçik Sarıkamış'ta eksi 25 derece soğukta eğitimlerini sürdürüyor

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 25 derece soğukta, 2-3 metreyi bulan karda eğitimlerine devam eden komandolar, özel teçhizat ve tekniklerle çığ olaylarına müdahale edebiliyor, kardan yapılarla barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Kayakla engelli parkur ve doğal engellerden geçiş eğitimlerini başarıyla tamamlayan komandolar, düşmana korku salıyor.

  • Karlı Dağların Eri Komandolar, Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
    09:57 Karlı Dağların Eri Komandolar, Zorlu Görevlere Hazırlanıyor

    Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor. Karla kaplı sarıçam ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatlar, komandoların dondurucu soğukta geceyi geçirdiği mevzilerde barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımını gerçekleştirmesini, çığda hayat kurtarmayı öğrenmesini ve hedefleri tam isabetle vurmasını gösteriyor.

  • Sarıkamış'ta Komandolar Eksi 25 Derecede Eğitimlerine Devam Ediyor
    09:49 Sarıkamış'ta Komandolar Eksi 25 Derecede Eğitimlerine Devam Ediyor

    Sarıkamış ilçesindeki komandolar, eksi 25 derece soğuk ve 2-3 metreyi bulan karda gece gündüz eğitimlerini sürdürüyor. Özel teçhizat ve tekniklerle yapılan eğitimlerde çığ olaylarına müdahale edebilme ve kayakla engelli parkurlardan geçiş gibi beceriler kazanılıyor. Komandolar, zorlu kış şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

  • Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı
    09:31 Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı

    Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.

  • Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı
    09:22 Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı

    Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

  • Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı
    09:20 Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı

    Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.

  • Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit sarı kart cezalısı, Gökhan Sazdağı'nın cezası sona erdi
    09:19 Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit sarı kart cezalısı, Gökhan Sazdağı'nın cezası sona erdi

    Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit, Alanyaspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Gökhan Sazdağı ise Alanyaspor maçında cezasını çekti ve Kasımpaşa maçında takımında yer alabilecek.

  • Kocasinan Şimşekspor Süper U18 Ligi Şampiyonu
    09:19 Kocasinan Şimşekspor Süper U18 Ligi Şampiyonu

    2023-2024 sezonu Osman Altun Sezonu Süper U18 Liginde Kocasinan Şimşekspor, şampiyon oldu. Rakiplerini geride bırakan takım, U18 Türkiye Şampiyonası'nda da başarı elde etmek istiyor.


10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli’nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli'nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:58 Bolivya’da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 11:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: Timberwolves, Ömer Faruk Yurtseven'in de katkısıyla Jazz'ı yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement