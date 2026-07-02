Timur Çiçek\'ten Muğlaspor Ziyareti

1'inci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor'un 1967 yılındaki kuruluşunun ardından yeşil-beyazlı formayı giyen ve profesyonel liglerde kulüp tarihinin ilk golünü atan Timur Çiçek, kulübü ziyaret etti. Muğlaspor tarihinde önemli bir yere sahip olan eski futbolcu Timur Çiçek, kulüp ziyaretinde yeşil-beyazlı camiaya duyduğu bağlılığı dile getirdi. Muğlaspor formasını giymenin hayatı boyunca taşıdığı en büyük gururlardan biri olduğunu belirten Çiçek, kulübün bugün geldiği noktadan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Çiçek açıklamasında, "Muğlaspor formasını giymek hayatım boyunca taşıdığım en büyük gururlardan biri oldu. Kulübümüzün bugün geldiği noktayı görmek beni son derece mutlu ediyor. Muğlaspor'umuza yeni sezonda başarılar diliyor, yeşil-beyazlı camiamıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Muğlaspor hafta başında kuruluşunun 59'uncu yılını kutlamıştı.