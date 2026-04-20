Tiran\'da Üç Güreşçi Yarı Finale Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep yarı finale çıktı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli güreşçilerden 130 kilogramda Rıza Kayaalp, 63 kilogramda Kerem Kamal ve 55 kilogramda Ömer Halis Recep yarı finale yükseldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk başkenti Tiran'da düzenleniyor. Avrupa'da 2026 yılının en iyi güreşçilerinin belli olacağı şampiyonada 3 milli güreşçi yarı finale çıktı. 130 kilogramda Rıza Kayaalp, 63 kilogramda Kerem Kamal ve 55 kilogramda Ömer Halis Recep final için mücadele edecek isimler oldu.

Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğu hedefi yolunda ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken tuşla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise son Ranking Serisi turnuvasının şampiyonu Rus Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp'in müsabakanın başında rakibinden gelen sert müdahale sonucu kaşı açıldı. Rıza Kayaalp, tedavisinin ardından mindere geri döndü. Hakemlerin ihtar vermediği pozisyonun ardından deneyimini ortaya koyan milli güreşçi, rakibine ihtar aldırmayı başardı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 1-1'lik skorla ve ilk puan avantajıyla kazanan Kayaalp, yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu U23 dünya şampiyonu Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya gelecek.

63 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, ilk turda Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kerem, yarı finalde U23 dünya şampiyonu Moldovalı Vitali Eriomenco ile güreşecek.

55 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Ömer Halis Recep, İtalyan rakibi Adalberto Minazzi'yi 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ömer Halis, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Kerem Kamal, Tiran, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:24:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.