Tire 2021 FK'dan Eskişehirspor'a Randevu İkna Olmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bayram tatili arası sonrası sezonun 26'ncı haftasında, 25 Mart Çarşamba günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Tire 2021 FK, rakibinin karşılaşmanın gece oynanması teklifini kabul etmedi. Grupta 60 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor yönetimi, maçın gece oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Tire 2021 FK'ya teklifte bulundu. Eskişehirspor, karşılaşmanın saat 20.00'de oynanmasını talep etti. Ancak Tire 2021 FK'nın bu teklife olumsuz yanıt vermesi üzerine maç saatinde değişiklik yapılmadı. Mücadele, daha önce açıklandığı gibi saat 16.00'da oynanacak.