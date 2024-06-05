Tire 2021 FK, Miran Avcı, Recep Kara ve Kadir Mert Örentepe ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Tire 2021 FK, Miran Avcı, Recep Kara ve Kadir Mert Örentepe ile yeni sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 FK, Miran Avcı, Recep Kara ve Kadir Mert Örentepe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. İç transfer çalışmaları devam eden İzmir ekibi, şampiyon kadrosunu büyük oranda koruyarak yeni sezona hazırlanıyor.

05.06.2024 13:45
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TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 FK; Miran Avcı, Recep Kara ve Kadir Mert Örentepe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK'da yeni sezon için iç transfer çalışmaları devam ediyor. İlk olarak golcülerden İlhan Aslanoğlu, Murat Elkatmış ve sol bek Umut Can Çoban'ın sözleşmelerini uzatan İzmir ekibi, şimdi de stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Kırmızı-sarılı ekibin, şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen takımı büyük oranda koruyacağı ve sadece birkaç takviyeyle yeni sezona başlayacağı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Recep Kara, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tire 2021 FK, Miran Avcı, Recep Kara ve Kadir Mert Örentepe ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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