Tırmanış Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor - Son Dakika
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Tırmanış Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor

23.05.2022 00:57
Tırmanış Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl kentte düzenlenen 'Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası' tüm heyecanıyla devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl kentte düzenlenen 'Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası' tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi, Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkında düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, adeta festival havasında devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü görevine atanan Arif Özsoy ile birlikte bir süre sporcuları izleyen Genel sekreter Mehmet Fatih Çelikel, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında Van'ın bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden de 16 sporcunun da mücadele ettiği şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Çelikel, "Dağcılık Federasyonumuzla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğümüzle ortak programımızda 12 farklı ilden 150 sporcumuzla belediyemize ait Fidanlık Millet Bahçesi tesislerinde tırmanma şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Yarışmamız sporun ruhuna uygun bir şekilde devam ediyor. Vanımızın bu organizasyona ev sahipliği yapması bizler için kıymetli. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devamını getireceğiz. Müsabakalar centilmence devam ediyor. Tesisimizin böyle bir organizasyonda değerlendirilmesi oldukça önemlidir. İnşallah bundan sonra da yüzde 65'e yakını 30 yaş altı olan genç nüfusa sahip şehrimizde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

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253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı 253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tırmanış Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor - Son Dakika


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