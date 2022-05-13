Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor - Son Dakika
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Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor

13.05.2022 13:07
Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor

Türkiye Tırmanma yarışları sezonunun ilk yarışları yarın Aydın'ın Buharkent ilçesinde start alacak.

Türkiye Tırmanma yarışları sezonunun ilk yarışları yarın Aydın'ın Buharkent ilçesinde start alacak. Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Buharkent Belediyesi destekleri ile düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, 4 ayrı kategoride 32 sporcunun katılımıyla 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Buharkent Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak organizasyon, 15 Mayıs Pazar sabahı 08.30-12.00 saatleri arasında antrenman çıkışlarının ardından 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak. Yarışın ilk çıkışı saat 12.25'de, ikinci çıkışı ise saat 14.20'de başlayacak ve organizasyon saat 18.00'deki ödül töreni ile son bulacak.

Geçen yıl gerçekleştirilen sezonun son tırmanma yarışında ilk kez yarışan Buharkent'li öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder, Ulusal Kategoride ve Mahalli Kategoride 2 birincilik elde ederek şampiyonluk kupaları ile ilçenin gurur olmuştu. Buharkent'li Öğretmen Pilot Tamer İşgüder'in bu sene de yarışacağı Türkiye'nin en zorlu parkuru olarak lanse edilen Buharkent tırmanma yarışlarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seyirci rekoru bekleniyor.

Buharkent yarışlara hazır

Türkiye'nin en seçkin pilotlarının yarışacağı tırmanma pistinin günler öncesinde hazırlandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Geçen yıl federasyon yetkililerinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en zorlu ve en güzel parkuru bizde. Haliyle bu parkurda yarışanlar kadar izleyenler de büyük keyif alacak. Buharkent'imizin kültürel, sosyal ve doğal güzelliklerinin de tanıtımı açısından önemli bulduğumuz bir etkinlik. Kentimizde ikinci kez gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize ve heyecan dolu kıyasıya rekabete şahit olmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Pistimiz yarışlara hazır. Buharkent'te buluşmak üzere tüm yarışseverleri bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor
Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor
Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor

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Buharkent, Türkiye, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tırmanma Yarışları Sezonu Buharkent'ten başlıyor - Son Dakika


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