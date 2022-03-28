TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda - Son Dakika
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TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda

28.03.2022 10:37
TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ada stadında, Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ada stadında, Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Müsabaka öncesinde rakibinin 1 puan arkasında 2. sırada yer alan kırmızı siyahlılar ikinci yarıda serbest vuruştan gelen golle rakibini mağlup ederek 31 puanla liderliği devraldı.

Son iki haftasına girilen BAL'da Tavşanlı Linyitspor 6 puan değerindeki müsabakadan sevinçle ayrılırken, önümüzdeki hafta bir başka şampiyonluk adaylarından Bozüyük Vitraspor'un konuğu olacak. Bu maçı da kazanması durumunda Tavşanlı Linyitspor, son hafta kendi saha ve seyircisi önünde Yunusemrespor ile şampiyonluk turu atmak için yeşil sahada olacak ve 3. Lig için ilk aşamayı geride bırakacak.

90 dakika boyunca susmayan taraftarının desteğini alan kırmızı siyahlılar ikinci yarıda etkili futboluyla göz doldurdu. Rakip takım kalecisinin 72. dakikada ceza sahası önünde yaptığı faul ve kırmızı kart görmesinin ardından, topun başına geçen Hüseyin Güleç, tam 90 olarak tabir edilen köşeye meşin yuvarlağı gönderince liderlikte gelmiş oldu. Daha sonra İbrahim Zeytin'in ikinci sarıdan kırmızı kart ile Linyitspor 10 kişi kalsa da Anadolu Üniversitesi'nin beraberlik çabaları skoru değiştirmeye yetmedi.

Karşılaşma TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda
TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda
TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda
TKİ Tavşanlı Linyitspor liderlik koltuğunda

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Kaynak: İHA

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