TMF Başkanı Uçar, Balkan Motosiklet Birliği Yönetim Kuruluna seçildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Yönetim Kuruluna seçildi.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, BMU Genel Kurul Toplantısı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.

Genel kurula, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova ve Makedonya federasyon temsilcileri katıldı. Başkanlık seçiminde Romanya Federasyon Başkanı Ioan Cristian Muresan 4 yıllığına birliğin yeni başkanı oldu.

Uçar'ın seçildiği yönetim kurulu, Angel Trakov (Bulgaristan), Maria Tsesmeli (Yunanistan) ve Bogidar Michailovts'tan (Sırbistan) oluştu.

BMU Genel Sekreterliğine Sabin Olariu (Romanya) getirilirken, TMF branş sorumluları Zeynur Öztürk (Motokros), Bahadır Batır (Pist), Ahmet Özsu (Süpermoto) ve Fırat Çakıroğlu'da (Enduro) ilgili komisyonlara atandı.

Genel kurul kapsamında BMU'nun yeni tüzüğü görüşülüp onaylanırken, 2022 yarış takvimi, 2022 Sportif Yönetmelik ve genel yönetim prensipleriyle diğer çalışma usulleri de belirlendi.

Genel kurulda Romanya Spor Bakan Yardımcısı Thomas-Razvan Moldovan'da yer alırken, FIM Avrupa Başkanı Martin de Graaff'ta video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı.

Öte yandan BMU Motokros Şampiyonası MX sınıfında 2021 yılını üçüncülükle tamamlayan milli sporcu Şakir Şenkalaycı'nın madalyası törenle teslim alındı.