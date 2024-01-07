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TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nde 229 sporcu ödüllendirildi - Son Dakika
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TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nde 229 sporcu ödüllendirildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni'nde, motor sporlarında başarı elde eden 229 sporcu ödüllendirildi. Törene, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı. Uçar, federasyonun 20. yılını kutlayarak, Türkiye'nin motosiklet alanında uluslararası başarıda ilk 3'te olduğunu belirtti. Törenin sonunda ise 9 branşta 72 sınıfta dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni\'nde 229 sporcu ödüllendirildi
07.01.2024 - 12:26,
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Motor sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edip başarı elde eden 9 branştan 229 sporcu TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nde kupalarına kavuştu.

Düzenlenen ödül törenine; Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Federasyon olarak 20'nci yıllarını kutladıklarını dile getiren TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Ülkemizde motosikleti bir noktaya getirme hedefinde olduk. Çok genç bir federasyonuz ama 64 amatör spor federasyonu içinde uluslararası başarıda ilk 3'teyiz. Medya görünürlüğünde ilk 5 içindeyiz. Bu başarıları hep birlikte camiamızla kenetlenerek elde ettik. Motor sporları alanında geride bıraktığımız yıl sporcularımız ülkemize kazandırdıkları 140 madalya ile rekor kırdılar. Her sene yükselen bir madalya sayımız. Alt yapıdan yüzlerce çocuk geliyor. İlk önce çocuklarımızın anne ve babalarına sonra da hocalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah 20'nci yılımızda da Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dünyanın her yerinde taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından 9 branş 72 sınıfta ilk üç derece giren sporcu ve kulüplere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: DHA
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Bekir Yunus Uçar, Bahçelievler, Cemil Meriç, Motosiklet, Spor, Güncel, Son Dakika

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