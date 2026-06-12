TOFAŞ, Bryce Jones ile Anlaştı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında son olarak Yunanistan ekibi Aris BC forması giyen 1,83 metre boyundaki ve 32 yaşındaki Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Jones, geçtiğimiz sezon Aris BC formasıyla Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 15 sayı, 2,9 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. EuroCup'ta ise 18 maçta 17,6 sayı, 3,4 ribaunt, 5,1 asist ve 1,1 top çalma ortalamaları elde etti.