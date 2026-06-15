TOFAŞ, Gabe Brown ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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TOFAŞ, Gabe Brown ile Sözleşme İmzaladı

15.06.2026 18:16
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TOFAŞ Basketbol, ABD'li forvet Gabe Brown ile 2026-27 sezonu için anlaştı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li forvet Gabe Brown ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre mavi-yeşilli ekip, 2026-27 sezonu kadro yapılanması kapsamında Fransa'da SIG Strasbourg forması giyen ABD'li oyuncu Gabe Brown ile anlaşma sağladı.

Avrupa'ya ilk adımını 2023-24 sezonunda İtalya'nın Varesa Basket takımıyla atan Brown, daha sonra Trapani Shark forması giydi. Brown, 2025-26 sezonunda SIG Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 31 maçta 13,6 sayı, 3,1 ribaund ve 0,8 asist ortalamaları elde etti.

2000 doğumlu, 201 santimetre boyundaki basketbolcu, kısa forvet (3) ve uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basketbol, Tofaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ, Gabe Brown ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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