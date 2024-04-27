TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley ve Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü - Son Dakika
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TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley ve Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü

TOFAŞ\'ın basketbolcusu Austin Wiley ve Pınar Karşıyaka\'dan Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde ödüle layık görüldü

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi beşine TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley, en iyi ikinci beşine ise Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey seçildi. Sezonun en değerli oyuncusu ise İspanya'nın Lenovo Tenerife takımından Marcelinho Huertas oldu. Ayrıca Vasilis Spanoulis, Howard Sant-Roos ve Tidjane Salaun da farklı kategorilerde ödül aldı.

27.04.2024 16:01
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TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi beşine, Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey ise sezonun en iyi ikinci beşine seçildi.

Sırbistan başkenti Belgrad'daki yarınki Lenovo Tenerife ile Unicaja arasındaki final maçıyla tamamlanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu İspanya'nın Lenovo Tenerife takımından Marcelinho Huertas seçilirken, TOFAŞ'tan Austin Wiley sezonun en iyi beşinde, Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey de sezonun en iyi ikinci beşinde yer aldı.

Organizasyonda ödüle layık görülenler şunlar:

Yılın başantrenörü: Vasilis Spanoulis (Peristeri)

Sezonun en iyi savunma oyuncusu: Howard Sant-Roos (UCAM Murcia)

En iyi genç oyuncu: Tidjane Salaun (Cholet Basket)

Sezonun en iyi beşi: Marcelinho Huertas (Lenovo Tenerife), Joe Ragland (Peristeri), Kendrick Perry (Unicaja), David Kravish (Unicaja), Austin Wiley (TOFAŞ)

Sezonun en iyi ikinci beşi: Hunter Hale (Promitheas Patras), Dylan Ennis (UCAM Murcia), Levi Randolph (Hapoel Kudüs), Dylan Osetkowski (Unicaja), Vernon Carey (Pınar Karşıyaka)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley ve Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley ve Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü - Son Dakika
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