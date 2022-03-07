TOFAŞ, Litvanyalı basketbolcu Eigirdas Zukauskas'ı transfer etti - Son Dakika
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TOFAŞ, Litvanyalı basketbolcu Eigirdas Zukauskas'ı transfer etti

07.03.2022 15:34
TOFAŞ, Litvanyalı basketbolcu Eigirdas Zukauskas'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Litvanyalı forvet Eigirdas Zukauskas'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Litvanyalı forvet Eigirdas Zukauskas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, Litvanya Milli Takımı forması da giyen Zukauskas ile anlaşma sağladı.

Son dört sezondur VTB Ligi'nde Parma Parimatch forması giyen Litvanyalı oyuncu, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti.

2,04 metre boyundaki Zukauskas, TOFAŞ'ta 33 numaralı formayı giyecek.

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Basketbol Süper Ligi, Litvanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOFAŞ, Litvanyalı basketbolcu Eigirdas Zukauskas'ı transfer etti - Son Dakika


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