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Tofaş, PAOK'a karşı mağlup oldu - Son Dakika
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Tofaş, PAOK'a karşı mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu rövanş maçında Tofaş, konuk ettiği PAOK'a 88-87'lik skorla mağlup oldu. Maçın normal süresi 70-70 berabere sona erdi ve uzatmalara gidildi. İlk uzatma sonucunda da eşitlik bozulmadı ve maç 78-78 berabere tamamlandı. Maçın sonunda PAOK, Tofaş'ı 88-87 mağlup etti.

Tofaş, PAOK\'a karşı mağlup oldu
09.01.2024 - 23:53,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu rövanş maçında Tofaş, konuk ettiği PAOK'a 88-87'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Tofaş: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O'Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz

PAOK: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8

1. Periyot: 23-16 (Tofaş lehine)

Devre: 32-31 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 44-54 (PAOK lehine)

Normal süre: 70-70

1. Uzatma: 78-78 - BURSA

Kaynak: İHA
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