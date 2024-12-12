TOFAŞ, Porto'yu Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

TOFAŞ, Porto'yu Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Porto'yu 95-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.

12.12.2024 01:16
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 yendi.

Dragao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 58-39 üstün gitti. İkinci yarıda farkı indiren Porto karşısında TOFAŞ, son çeyreğe 78-62 önde girdi. Ev sahibi ekip son bölümde farkı azaltsa da TOFAŞ, maçı 95-87 kazanarak grupta 2'de 2 yaptı.

Başantrenör Orhun Ene'nin çalıştırdığı TOFAŞ, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 17. maçı da galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA

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