TOFAŞ'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOFAŞ'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz

24.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFAŞ, Emil Rajkovic'in yerine Murat Hüseyin Yılmaz'ı başantrenör olarak atadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Murat Hüseyin Yılmaz getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve gelen Kuzey Makedonyalı başantrenör Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından bu göreve kulüpte daha önce 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük görevinde bulunan Murat Hüseyin Yılmaz'ın getirildiği belirtildi.

Yılmaz'ın uzun yıllardır kulüp bünyesinde çeşitli görevler üstlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Murat Hüseyin Yılmaz, A takım teknik kadrolarımızda değerli katkılar sunmuştur. Kulübümüzün iç yapılanmasından gelen ve kulüp kültürümüzü iyi tanıyan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, bu yeni sorumlulukla takımımızın başında yer alacaktır. Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Murat Hüseyin, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:21:24. #.0.5#
SON DAKİKA: TOFAŞ'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.