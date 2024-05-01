Tokat Belediye Plevnespor, Sınırlı Bütçesiyle Dikkat Çekiyor

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Geçtiğimiz sezon BAL'dan 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor, sınırlı bütçesiyle dikkat çeken bir performans sergiliyor.

TFF 3. Lig'de normal sezon sona ererken, sıra play-off'lara geldi. Geçtiğimiz yıl BAL ile serüvenine başlayan Tokat Belediye Plevnespor, bu yıl 3. Lig'deki mütevazı bütçesiyle dikkat çekiyor. Ligde bütçesi 50 milyon TL'ye varan takımlarla eşleşip rakiplerini geçerek play-off'a kalan Tokat Belediyesi Plevne, üst lige çıkmak için kenetlendi. Öte yandan Tokat Belediye Plevne, play-off ilk turunda yarın saat 16.00'da Alanya Kestel Spor ile Gaziosmanpaşa stadyumunda karşılaşacak.

"Bizim çok üstümüzle olan bütçelerle inancın zaferi olduk"

Ligdeki diğer kulüplerden daha kısıtlı bir bütçeyle yarışarak başarı elde ettiklerine değinen Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Semih Tokatlı, "Bizim play-off'a kalma hikayemiz biraz uzun. BAL'a çıktık. BAL'da kurulurken de 3. Lig'in iskeleti olarak kurduk. BAL'dan çıktıktan sonra genç takviyelerle böyle bir takım oluşturduk. Öncelikle başkanlarımızı, yöneticilerimizi, oyuncularımızı, sağlık ve kulüp personelimizi kutluyorum. Zor bir süreçten geçtik. Diğer kulüplere göre kısıtlı bütçelerle, bizim çok üstümüzde olan bütçelerle inancın zaferi olduk. İnanmanın, çalışmanın, birliktelik ve beraberliğin imajı olduk. Kolej takımı diye bir imaj vardır. Biz kolej takımı imajını da geçtik. Bir aile takımı oluşturduk. Hepimiz birbirimiz için savaşıyoruz. İnanıyoruz. Burada en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızın destekleri bizi buraya getirdi. Ama işimiz bitmedi. Aynı inançla play-off'ta da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Muhsin Polat: "Yeni hedefimiz 2. Lig'e çıkmak"

Bir sonraki hedeflerini de koyduklarını ve 2. Lig'e çıkmak istediklerini söyleyen takım kaptanı Muhsin Polat, "Aslında geçen seneden başlamak lazım. Bu takım geçen sene kuruldu. Zaten geçen sene sezona başladığımızda hoca senenin kadrosunu kuruyoruz demişti. 3. Lig'e çıktığımızda da 12 kişi takımda devam etti. Geçen senenin iskeleti olan 12 kişi şu anda da devam ediyor. Bununla birlikte de play-off geldi. İnşallah bundan sonra da şampiyonluk istiyoruz. Kendimize ikinci bir hedef koyduk, o da 2. Lig'e çıkmak. İnşallah bunu da başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Berk Kal: "Ligde maliyeti yüksek takımlar vardı"

Her maçı final gibi oynadıklarını belirten futbolculardan Berk Kal, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Gerçekten grubumuzda çok dişli ve maliyeti yüksek takımlar vardı. Hatta bunlardan bazıları düşme potasından son hafta kurtardılar. Biz onlardan olmadık. Kendi yolumuzu çizerek düşük maliyetli olmasına rağmen bizler aslanlar gibi yüreğimizi ortaya koyduk. Her maçımızı final maçı gibi oynadık. Çok şükür ki şu anki konumumuz bizi hedefimize ulaştırdı. Şimdi yeni bir hedef belirledik ve bu hedef için çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - TOKAT