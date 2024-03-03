Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor Maçı Sonrası Taraftarlar Arasında Gerginlik

TFF 3. Lig 4. grupta oynanan Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor maçı sonrasında taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Tokat Belediye Plevnespor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlanan maç oynanırken her iki takımın taraftarları tribünlerde birbirlerine saldırmak isteyince araya çevik kuvvet girdi.
Sultanbeyli taraftarlarını taşıyan otobüs Gaziosmanpaşa Stadyumu'na yakın bir yerde durdu. Konuk ekibin taraftarları, Plevnesporlu taraftarlarla tartıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araya girerek olayın büyümesini önledi.
Araçlarına bindirilen taraftarlar çevik kuvvet eşliğinde şehirden çıkartıldı.
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