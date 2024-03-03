Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor Maçı Sonrası Taraftarlar Arasında Gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor Maçı Sonrası Taraftarlar Arasında Gerginlik

Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor Maçı Sonrası Taraftarlar Arasında Gerginlik

TFF 3. Lig 4. grupta oynanan Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor maçı sonrasında her iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Maç sırasında tribünlerde birbirlerine saldırmak isteyen taraftarlar arasına çevik kuvvet ekipleri girdi. Sultanbeyli taraftarlarını taşıyan otobüs, Gaziosmanpaşa Stadyumu'na yakın bir yerde durdu ve tartışmalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın büyümesini önleyerek taraftarları şehirden çıkarttı.

03.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. grupta oynanan Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor maçı sonrasında taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Tokat Belediye Plevnespor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlanan maç oynanırken her iki takımın taraftarları tribünlerde birbirlerine saldırmak isteyince araya çevik kuvvet girdi.

Sultanbeyli taraftarlarını taşıyan otobüs Gaziosmanpaşa Stadyumu'na yakın bir yerde durdu. Konuk ekibin taraftarları, Plevnesporlu taraftarlarla tartıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araya girerek olayın büyümesini önledi.

Araçlarına bindirilen taraftarlar çevik kuvvet eşliğinde şehirden çıkartıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor Maçı Sonrası Taraftarlar Arasında Gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gençlik ve Spor Bakanı Keşan'da spor tesislerinin açılış törenine katıldı
    19:21 Gençlik ve Spor Bakanı Keşan'da spor tesislerinin açılış törenine katıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan spor tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Bak, gençlerle sohbet ederek, Türkiye'nin spor tesisleri yatırımları hakkında konuştu.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında 3 değişiklik yaptı
    19:21 Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında 3 değişiklik yaptı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçına Onur Bulut, Amartey ve Cenk Tosun'u dahil ederek başladı.

  • Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray 1 Dakika 29 Saniyede Gol Attı
    19:16 Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray 1 Dakika 29 Saniyede Gol Attı

    Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü olarak kaydedildi.

  • Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı
    19:09 Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.

  • Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları sona erdi
    19:06 Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları sona erdi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.

  • Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı
    19:05 Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı

    Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.

  • Trabzonspor, Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu belirledi
    19:01 Trabzonspor, Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu belirledi

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.

  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları sonuçlandı
    18:53 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları sonuçlandı

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.


19:16 Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray 1 Dakika 29 Saniyede Gol Attı Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray 1 Dakika 29 Saniyede Gol Attı
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:51 Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 19:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Plevnespor - Sultanbeyli Belediyespor Maçı Sonrası Taraftarlar Arasında Gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement