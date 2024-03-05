Tokat\'ta düzenlenen Okullar Arası Grup Karate Müsabakalarında Sivaslı sporcular başarılı oldu

Spor

Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Grup Karate Müsabakalarında mücadele eden Sivaslı sporcular 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar Arası Grup Karate Müsabakaları" Tokat'ta düzenlendi.

Yıldızlar ve küçükler kategorilerinde gerçekleştirilen karate grup müsabakaları, okul sporları alanında yetenekli gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da bu önemli organizasyonda adlarından söz ettirdi. Sivaslı sporculardan Ahmet Talha Çoban; yıldız kumite 42 kiloda gümüş madalya, Berat Karakaya ise yıldız kumite 46 kiloda bronz madalya elde etti.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, kente 2 madalya ile dönen sporcuları tebrik etti. - SİVAS