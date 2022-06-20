Tokat'ta mahalle semt spor alanı 6'ya çıkacak - Son Dakika
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Tokat'ta mahalle semt spor alanı 6'ya çıkacak

20.06.2022 16:05
Tokat'ta mahalle semt spor alanı 6'ya çıkacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle semt spor alanı sayısını 2022 yılı içeresinde 6'ya çıkaracaklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle semt spor alanı sayısını 2022 yılı içeresinde 6'ya çıkaracaklarını söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından 600 Evler Mahallesi asfalt yenileme, Güneşli Mahallesi yeni yol açma ve Kaşıkcıbağları Mahallesinde ise semt spor kompleksi çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları ekibi ile yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, "Geçtiğimiz yıllarda iki mahallemize spor kompleksleri yapmıştık. Yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduğumuzda mahallelerimizde ilgiyle karşılandığını, faydalı bir çalışma olduğunu yaşayarak görmüş olmuş olduk. Verimli, halkımızdan ilgi gören bir çalışma olması bu semt spor komplekslerimizin yenilerini yapma konusunda bize rehberlik etti" dedi.

Kaşıkçıbağları Mahallesinde 3 bin 500 metrekarelik alanda spor kompleksi çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Eroğlu, "İçerisinde halı sahası olan voleybol ve basketbol sahaları bulunan, evlatlarımız için çocuk oyun gruplarının ve spor aletlerinin olduğu içerisinde yeşil alanların olduğu çalışmamıza başladık. Çalışmamızın ilk parçası olan halı sahayı tamamladık. Basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun alanları ve spor aletlerinin alana montajı ve peyzaj çalışmalarımızı iki ay içerisinde tamamlayarak mahalle halkımızın ve bütün hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Katkılar için Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum. Yaz döneminde çalışmaları tamamlayarak mahalle semt spor alanlarının sayısı 2022 yılı içeresinde altıya çıkacak" diye konuştu. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Güneşli, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat'ta mahalle semt spor alanı 6'ya çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta mahalle semt spor alanı 6'ya çıkacak - Son Dakika
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