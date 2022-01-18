Üye Girişi
Tokat'ta spora önemli destek - Son Dakika

Tokat'ta spora önemli destek

18.01.2022 10:11
Tokat'ta spora önemli destek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu kapsamda son yıllarda yeni yaptığımız spor tesislerimizle, spor sahalarımızla, iki tane yüzme havuzu, iki adet kapalı spor salonumuzla şehrimizin sporcularına destek veriyoruz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu kapsamda son yıllarda yeni yaptığımız spor tesislerimizle, spor sahalarımızla, iki tane yüzme havuzu, iki adet kapalı spor salonumuzla şehrimizin sporcularına destek veriyoruz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka Spor Kompleksini ziyaret ederek, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte masa tenisi oynayan Başkan Eroğlu, spora ve sporcuya desteklerinin sürdüğünü kaydetti. Tokat'ta her geçen gün spora yatırımların daha da arttığını belirten Başkan Eroğlu, son dönemde Tokat'a iki yeni kapalı spor salonu ile iki adet yüzme havuzu kazandırdıklarını ifade ederek, "Yaklaşık dört yıldır Karşıyaka Spor Kompleksimizde genç kardeşlerimize, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza tahsis ettik. Pandemi nedeniyle büyük bir oranda kapalı kaldı. Haziran ayı itibariyle fitness salonumuz hizmet vermeye devam etti. Bu güzel alanları boş bırakmayan tüm gençlerimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Bu kapsamda son yıllarda yeni yaptığımız spor tesislerimizle, spor sahalarımızla, iki tane yüzme havuzumuz ve iki adet kapalı spor salonumuzla şehrimizin sporcularına destek veriyoruz. Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımımız ve bu yıl yeni kurduğumuz futbol takımımız başarı ile yoluna devam ediyor. Altı maçta 6 galibiyet elde ettiler. Yine Masa Tenisi Takımımız 1. Lig'de mücadele ediyor. Aynı zamanda gerek Atletizmde gerekse Taekwondo'da başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek" diye konuştu. - TOKAT

Tokat'ta spora önemli destek
Tokat'ta spora önemli destek

YORUMLAR
500

Eyüp Eroğlu, Karşıyaka, Yüzme, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokat'ta spora önemli destek - Son Dakika Spor


Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı         
17:02
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta spora önemli destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement