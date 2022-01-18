Tokat'ta spora önemli destek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu kapsamda son yıllarda yeni yaptığımız spor tesislerimizle, spor sahalarımızla, iki tane yüzme havuzu, iki adet kapalı spor salonumuzla şehrimizin sporcularına destek veriyoruz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka Spor Kompleksini ziyaret ederek, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte masa tenisi oynayan Başkan Eroğlu, spora ve sporcuya desteklerinin sürdüğünü kaydetti. Tokat'ta her geçen gün spora yatırımların daha da arttığını belirten Başkan Eroğlu, son dönemde Tokat'a iki yeni kapalı spor salonu ile iki adet yüzme havuzu kazandırdıklarını ifade ederek, "Yaklaşık dört yıldır Karşıyaka Spor Kompleksimizde genç kardeşlerimize, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza tahsis ettik. Pandemi nedeniyle büyük bir oranda kapalı kaldı. Haziran ayı itibariyle fitness salonumuz hizmet vermeye devam etti. Bu güzel alanları boş bırakmayan tüm gençlerimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Bu kapsamda son yıllarda yeni yaptığımız spor tesislerimizle, spor sahalarımızla, iki tane yüzme havuzumuz ve iki adet kapalı spor salonumuzla şehrimizin sporcularına destek veriyoruz. Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımımız ve bu yıl yeni kurduğumuz futbol takımımız başarı ile yoluna devam ediyor. Altı maçta 6 galibiyet elde ettiler. Yine Masa Tenisi Takımımız 1. Lig'de mücadele ediyor. Aynı zamanda gerek Atletizmde gerekse Taekwondo'da başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek" diye konuştu. - TOKAT