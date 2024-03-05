Tolga Cevher, Turgutluspor\'un şampiyonluk yolunda önemli rol oynuyor

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TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Turgutluspor'da golcü Noyan Öz'ün sakatlanmasının ardından ilk 11'de daha fazla süre almaya başlayan 22 yaşındaki golcü oyuncu Tolga Cevher, Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi ve Efeler 09 maçlarında attığı 4 golle takımına 9 puan kazandıran oyuncuların başında yer aldı.

Ligin ilk yarısında tecrübeli golcü Noyan Öz'ün golleriyle kazanan kırmızı siyahlılar bu oyuncunun sakatlanmasıyla büyük üzüntü yaşamıştı. Ancak ilk devre maçlarında aralıklarla da olsa forma şansı bulan ve goller atan genç forvet Tolga Cevher kırmızı siyahlılara adeta ikinci devre maçlarında ilaç oldu.

Turgutluspor'un üst sıralardaki rakipleri Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi ve Efeler 09 maçlarında sahneye çıkan genç forvet şampiyonluk ve play of yolundaki bu kritik maçlarda attığı 4 golle takımının 9 puan kazanmasında başrol oynadı. - MANİSA