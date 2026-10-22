Tomarza Belediyesporlu futbolcu Şükrü Pekel sakatlandı, 6 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Tomarza Belediyesporlu futbolcu Şükrü Pekel sakatlandı, 6 ay sahalardan uzak kalacak

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Tomarza Belediyesporlu futbolcu Şükrü Pekel sakatlandı, 6 ay sahalardan uzak kalacak
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Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele eden Tomarza Belediyespor'un futbolcusu Şükrü Pekel sakatlanarak ameliyat oldu. 40 yaşındaki futbolcunun kaval kemiği yanındaki kemikte kırık tespit edildi, yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacağı bildirildi.

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele eden Tomarza Belediyespor'un futbolcusu Şükrü Pekel sakatlandı. Ameliyat olan tecrübeli futbolcu, yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.

Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Tomarza Belediyespor'un tecrübeli futbolcusu Şükrü Pekel sakatlandı. Buğdayılspor ile oynanan maçın 20. dakikasında bacağına aldığı darbe neticesinde sakatlanan ve oyundan çıkan Pekel, özel bir hastanede bıçak altına yattı. 40 yaşındaki futbolcunun kaval kemiğinin yanında bulunan kemikte kırık tespit edildiği ve ameliyat neticesinde bacağına 10 platin takılırken 18 dikiş atıldığı öğrenildi. Tomarza Belediyespor yönetimi, sakatlık geçiren ve ameliyat olan Şükrü Pekel'i yalnız bırakmadı. Şükrü Pekel'e gerçekleştirilen ziyarette geçmiş olsun dilekleri iletilirken, futbolcuya moral verildi.

Yıllardır Tomarza Belediyespor'da forma giyen Şükrü Pekel, geçirdiği ameliyat sonrasında ayağı alçıda ve yaklaşık 1 ay bu şekilde duracak. Şükrü Pekel'in alçıları çıkarıldıktan sonra fizik tedavi ile yavaş yavaş yürümesi için çaba sarf edilecek. Şükrü'nün yeniden futbola dönebilmesi için 6 ay zaman gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA
AmeliyatTomarzaKayseriSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tomarza Belediyesporlu futbolcu Şükrü Pekel sakatlandı, 6 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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