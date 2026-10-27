Tomarza'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası atletizm yarışı ilköğretim öğrencilerini buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tomarza'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası atletizm yarışı ilköğretim öğrencilerini buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tomarza\'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası atletizm yarışı ilköğretim öğrencilerini buluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza'da ilköğretim öğrencileri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışları düzenlendi. İzzet Özilhan Caddesi'ndeki yarışlarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları 29 Ekim töreninde verilecek.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilköğretim okulları öğrencileri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışları düzenlendi.

İzzet Özilhan Caddesi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Büyük bir heyecana sahne olan yarışlarda dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.

Yarışma programına; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
İzzet ÖzilhanAtletizm29 EkimEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:20:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Tomarza'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası atletizm yarışı ilköğretim öğrencilerini buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei