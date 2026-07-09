Tomarza'da Kano Merkezi İncelemesi - Son Dakika
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Tomarza'da Kano Merkezi İncelemesi

Tomarza\'da Kano Merkezi İncelemesi
09.07.2026 16:27
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Kayseri'de kano merkezi projesi, spor turizmine katkı sağlamak için incelendi.

Kayseri'de spor turizmine önemli katkı sağlaması hedeflenen Kano Merkezi Projesi'nde Tomarza ilçesinde saha incelemesi gerçekleştirildi.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tomarza Kaymakamı Selim Eser ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; ilçeye bağlı Melikören mevkiinde yapımı planlanan Kano Merkezi alanında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen teknik değerlendirmelerde; projenin uygulanacağı alanın fiziki yapısı, altyapı ihtiyaçları ve su sporlarına uygunluğu yerinde incelendi. Yetkililer, hayata geçirilmesi planlanan Kano Merkezi'nin bölgenin spor turizmine önemli katkılar sunacağını, ilçenin doğal zenginliklerini daha etkin şekilde değerlendireceğini ve su sporlarının gelişimine ivme kazandıracağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tomarza'nın kano başta olmak üzere çeşitli su sporlarına ev sahipliği yapabilecek önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Ayrıca gençlerin modern spor tesislerine erişiminin artırılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve ulusal düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapılabilecek bir altyapının oluşturulması amaçlanıyor.

Kayseri genelinde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların, valilik koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Tomarza'da planlanan Kano Merkezi'nin de bu vizyonun önemli projelerinden biri olarak öne çıktığı ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tomarza, Kayseri, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tomarza'da Kano Merkezi İncelemesi - Son Dakika

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